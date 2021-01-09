ضبط موظفين أصدرا تراخيص توصيل مرافق بالمخالفة فى الدقهلية

ضبطت مباحث الأموال العامة بالدقهلية اثنين من الموظفين في سن التعاقد بالوحدة المحلية لقرية كفر سرنجا بميت غمر قاما بإصدار 11 موافقة لتوصيل مرافق الكهرباء بالمخالفة للقانون، في 2019.تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية عن استغلال موظفة "نشوى.م.ع"، 40 عامًا، موظفة بمجلس مدينة ميت غمر، و"محمد. ص.ع"، 61 عامًا، بالمعاش، سبق عملهما في الوحدة المحلية بقرية سرنجا، بإهدار المال العام والتربح من وظيفتهما واستغلا منصبهما في 2019 إبان مسئوليتهما.بتقنين الإجراءات اللازمة، تبين أن المتهميّن استخداما خاتم شعار الجمهورية لوحدة كفر سرنجا، وأصدرا 11 موافقة توصيل مرافق كهرباء بأسماء أشخاص مختلفة بقرى سرنجا ونبهان وكفر سرنجا، ما أدى إلى الإضرار بالمال العام، بما فيه الرسوم الواجب تحصيلها عن تلك المخالفات وتربيح الغير والتربح من أعمال وظيفتهما.ضبطت المتهمة الأولى وبمواجهتها اعترفت بالتربح من وظيفتها ارتكاب المخالفات المذكورة، كما تبين أن المتهم الثاني محبوس على ذمة قضية أموال عامة رقم 126412020 إداري المركز، وقيد المحضر رقم 2062021 جنح ميت غمر، وجار العرض على النيابة العامة.