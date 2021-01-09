إجمالى إصابات كورونا فى فنزويلا 115 ألفًا و667 حالة

أعلنت وزارة الصحة الفنزويلية اليوم السبت، عن تسجيل 345 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من بينهم 20 حالة وافدة.ونقلت صحيفة (إل يونيفرسال) الفنزويلية- على موقعها الإلكتروني- عن بيان أصدرته وزارة الصحة أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد؛ ارتفع إلى 115 ألفًا و667 حالة تعافٍ منهم 109 آلاف و684 حالة.وتبلغ الحالات النشطة 4 آلاف و927 حالة بينما بلغت حصيلة الوفيات 1056 حالة بعد تسجيل أربع حالات.