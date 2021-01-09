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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إجمالى إصابات كورونا فى فنزويلا 115 ألفًا و667 حالة

السبت 09/يناير/2021 - 06:33 م
كورونا فى فنزويلا
كورونا فى فنزويلا
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أعلنت وزارة الصحة الفنزويلية اليوم السبت، عن تسجيل 345 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من بينهم 20 حالة وافدة.

ونقلت صحيفة (إل يونيفرسال) الفنزويلية- على موقعها الإلكتروني- عن بيان أصدرته وزارة الصحة أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد؛ ارتفع إلى 115 ألفًا و667 حالة تعافٍ منهم 109 آلاف و684 حالة.

وتبلغ الحالات النشطة 4 آلاف و927 حالة بينما بلغت حصيلة الوفيات 1056 حالة بعد تسجيل أربع حالات.

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