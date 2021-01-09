أحياء القاهرة تغرم المخالفين لإجراءات مكافحة كورونا (صور)

واصلت أحياء القاهرة من إجراءتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بارتداء الكمامات، للحد من تفشي الوباء القاتل، وتغريم المخالفين لهذه التدابير.وقال مهران عبدالطيف، رئيس حي السيدة زينب، إنه تم تحرير 12 محضرًا للمخالفين للقرارات بعدم ارتداء كمامات و٧ محاضر أشغال.أضاف مهران، لـ"الدستور" أنه تم شن حملات بمحيط حي السيدة ومصادرة 3 سيارات تقوم بإلقاء مخلفات المباني، ومصادرة مركبات التوكتوك ورفع كافة إشغالات ميدان أبوالريش.وجاءت تلك الأعمال تنفيذًا لتكليفات محافظ القاهرة بمراجعة جميع الاشغالات واستعادة الواجهة الحضارية لشوارع العاصمة.