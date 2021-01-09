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سياسي

برلماني يتقدم باقتراح برغبة لإنشاء محطة تحلية مياه بالقصير وسفاجا

السبت 09/يناير/2021 - 06:28 م
النائب عبدالرحيم
النائب عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ
أشرف لاشين
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تقدم النائب عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، باقتراح برغبة، إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الموارد المائية والري، ووزير التنمية المحلية، بشأن إنشاء محطة تحلية مياه جديدة، لخدمة أهالي مدينتي القصير وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وسد العجز الشديد في حصة تلك المدن من مياه الشرب، فى ضوء توجيهات القيادة السياسية واهتماماتها بالمواطنين، وتلبية خدماتهم.

وأضاف «كمال»، أن هناك أزمة شديدة وعجزًا في كمية مياه الشرب المخصصة لمدينتي القصير وسفاجا، خاصة مع طول مدة فترة الضخ التي وصلت 8 أيام، حيث وصلت مدة ضخ المياه من الخزانات الرئيسية إلى الأهالي كل 8 أيام بالقصير، حيث تقدر كمية المياه لمدينة سفاجا بـ٨٥٠٠ متر مكعب في اليوم، وهي لا تكفى احتياجات نحو ٧٥ ألف مواطن بسفاجا، مشيرًا إلى أن الاحتياجات اليومية تصل إلى 23 ألف متر مكعب في اليوم بنسبة عجز تصل 200% مع وجود مياه محطة التحلية التي تصل طاقتها ٦٠٠٠ م ٣يوم.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بسرعة الانتهاء من مشروع استكمال إحلال وتجديد وتطوير خط مياه سفاجا القصير بطول 66 كم، لأنه سبق تطوير 20 كم من هذا الخط في عام 2009، وتشغيل هذا الخط بعد التطوير لسرعة القضاء على أزمة مياه الشرب بالمدينة، لافتًا إلى أن الهيئة القومية لمياه الشرب تأخرت في إنشاء محطة تحلية لمدينة القصير مما أدى إلى ظهور أزمة مياه الشرب بمدينة القصير، وحصول المواطنين على المياه.

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