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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تعرف على مواعيد القطارات من الزقازيق للقاهرة 2021

السبت 09/يناير/2021 - 06:41 م
القطارات
القطارات
نعمات مدحت
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من الموضوعات المهمة التي تشغل بال المواطنين خاصة الذين يسافرون بشكل مستمر ودائم  مواعيد القطارات من الزقازيق للقاهرة 2021، حيث تستمر عمليات البحث عنها بشكل مستمر عبر محركات البحث الشهيرة.

"الدستور" يرصد خلال السطور القدمة مواعيد القطارات من الزقازيق للقاهرة.

مواعيد القطارات من الزقازيق للقاهرة 2021

ويمكن للمواطن الذي يرغب في معرفة مواعيد القطارات من الزقازيق إلى القاهرة ينظر جاءت كالتالي: 
-يخرج القطار المميز رقم 944 من الزقازيق في تمام السادسة صباحًا ويصل القاهرة في تمام السابعة والنصف صباحًا، حيث يضم 6 محطات وهي: الزقازيق، مينا القمح، شبلبجة، بنها، شبرا الخيمة، القاهرة.

-بينما يخرج القطار رقم 944 درجة أولى وثانية مكيف من الزقازيق في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق صباحًا ويصل الزقازيق في تمام السابعة والنصف ويمر بنفس المحطات الـ 6 السابقة وهي: الزقازيق، مينا القمح، شبلنجة، بنها، شبرا الخيمة، القاهرة.

-ويخرج القطار رقم 946 أولى وثانية مكيف من الزقازيق في تمام السادسة والثلث، ويصل القاهرة في تمام الساعة الثامنة صباحا، ويمر من على الـ 6 محطات السابقة.

مواعيد القطارات من الزقازيق للقاهرة

-ويخرج القطار رقم 946 مميز، في تمام الساعة السادسة و27 دقيقة صباجا، ويصل في تمام الثامنة صباحًا، ويمر من على 7 محطات وهي: الزقازيق، مينا القمح، شبلنجة، بنها، طوخ، شبرا الخيمة القاهرة.

-ويخرج القطار رقم 952 أولى وثانية مكيف، في تمام الثامنة والربع صباحا، وصل القاهرة في تمام العاشرة إلا ربع صباحًا، ويممر من على 5 محطات وهي: الزقازيق، مينا القمح، بها، شبرا الخيمة، القاهرة.

مواعيد القطارات اليوم


-ويخرج القطار رقم 952 مميز في تمام الثامنة والربع، ويصل في تمام العاشرة إلا عشر دقائق صباحا يوميا، ويمر بخمس محطات.

-بينما يخرج القطار رقم 186مميز في تمام الساعة 11:27 صباحا ويصل في تمام الساعة 12:50 مساءً، ويمر بأربع محطات.

-ويخرج القطار رقم 970 أولى وثانية مكيف في تمام الساعة 12:30 مساء ويصل في تمام 1:50 مساء، ويمر بأربع محطات.

-ويخرج القطار رقم 954 مميز في تمام الساعة في تمام الساعة 2:10 ويصل القاهرة في تمام الساعة 3:50 مساء، ويمر بـ 6 محطات.

-كما يخرج القطار رقم 956 مميز ودرجة أولى وثانية مكيف من الزقازيق قي تمام الساعة 3:47 ويصل القاهرة في تمام الساعة الخامسة والربع مساء ويمر بخمس محطات.

- ثم يتجه القطار رقم 594 مطور من الزقازيق في تمام السابعة والربع مساء ويصل القاهرة في تمام الساعة التاسعة والربع مساء.

- بينما يتحرك القطار رقم 960 مميز ودرجة أولى وثانية مكيف من الزقازيق في تمام الساعة الثامنة والربع مساء ويصل القاهرة في تمام الساعة العاشرة إلا ثلث مساء.

- ويخرج القطار رقم 340 مطور من الزقازيق في تمام الساعة التاسعة وثماني دقائق مساء ويصل القاهرة في تمام الساعة الحادية عشر إلا عشرة دقائق مساء.

-ويتجه القطار رقم 962 مميز من القاهرة في تمام الساعة العاشرة والربع مساء ويصل القاهرة في تمام الحادية عشر إلا عشرة دقائق مساء.
 
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