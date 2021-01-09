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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تويتر يحجب تغريدة لـ«خامنئي» بشأن اللقاحات الأمريكية والبريطانية

السبت 09/يناير/2021 - 06:42 م
خامنئي
خامنئي
وكالات
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حجب موقع تويتر تغريدة نشرتها حسابات تابعة للموقع الإلكتروني الرسمي للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي بشأن اللقاحات الأمريكية والبريطانية المضادة لفيروس كورونا المستجد، معتبرا أنها "تخالف" قواعده لا سيما المتعلقة بكوفيد-19.

وقال خامنئي في كلمة متلفزة الجمعة إن "اللقاحات الأمريكية والبريطانية غير مسموح لها بدخول البلاد"، مضيفا "لا ثقة بهم ربما يريدون تجربة اللقاح على دول أخرى".

ونشرت حسابات على تويتر تابعة للموقع الرسمي للمرشد، مقتطفات من كلمته، أحدها عن اللقاحات المصنّعة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

والسبت، كانت هذه التغريدة محجوبة من الحسابات بالإنجليزية والفرنسية والإسبانية والعربية، ووضعت مكانها عبارة "لم تعد هذه التغريدة متوافرة لأنها خالفت قواعد تويتر".

وأفاد الموقع، ومقره الولايات المتحدة، أن التغريدة "تخالف قواعد تويتر، خصوصا منها المتعلقة بسياسة المعلومات المضللة بشأن كوفيد-19"، مضيفا أن على مشغّل الحساب "إلغاء التغريدة المخالفة قبل أن يتاح له مجددا النفاذ الى حسابه".

وبحسب قوانين الموقع، في حال خالفت تغريدة قواعده "ولم يتم بعد إلغاؤها من قبل كاتبها، يتم حجبها".

وكان تويتر أعلن أنه سيبدأ اعتبارا من أواخر ديسمبر، اعتماد سياسة جديدة بشأن التغريدات عن لقاحات فيروس كورونا المستجد.

وتقوم هذه السياسة، بحسب بيان نشره الموقع منتصف الشهر الماضي، على خطوات عدة أبرزها طلب إزالة تغريدات تتضمن "مزاعم خاطئة تلمّح الى أن اللقاحات تستخدم للإضرار عمدا بالشعوب أو السيطرة عليها".

كما يطال ذلك تغريدات تتضمن "مزاعم خاطئة تم نفيها على نطاق واسع تتعلق بآثار أو تبعات التطعيم".

وموقع تويتر محجوب رسميا في إيران، لكن العديد من المسؤولين، بمن فيهم الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، لديهما حسابات موثقة عليه.

وعنى تصريح خامنئي الجمعة عمليا، حظر استيراد لقاحات فايزربايونتيك وموديرنا واسترازينيكاأكسفورد.

وحصلت هذه اللقاحات أو اقتربت من نيل ترخيص للاستخدام في العديد من الدول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتعد إيران أكثر الدول تأثرا بجائحة كوفيد-19 في منطقة الشرق الأوسط، وسجلت رسميا أكثر من 56 ألف وفاة من أصل أكثر من مليون و280 ألف إصابة.

وشكا مسؤولون إيرانيون من عقبات أمام شراء لقاحات نظرا إلى صعوبة تحويل المال بسبب عقوبات اقتصادية تفرضها واشنطن على طهران.

وأفاد الهلال الأحمر الإيراني الجمعة بأنه يتوقع تسلم "مليون جرعة من اللقاح من روسيا أو الصين أو الهند".

وأعلنت إيران في ديسمبر بدء "المرحلة الأولى" من التجارب السريرية على لقاح يتم تطويره محليا.

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