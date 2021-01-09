أحمد الحلوانى: «إنكار» تسرد تفاصيل طبيب شرعى يواجه جريمة شديدة الغموض



رغم هذا لا حدود لقدرات العقل، فالعقل يستطيع الانطلاق بك إلى عوالم لا تتخيلها، وأزمان سحيقة القدم، أو يقفز بك للمستقبل البعيد، يسبح بك في المحيط، أو يطفو بك في الفضاء الشاسع، العقل لغز الألغاز..

خرجت من الشقة محاولًا التقاط أنفاسي، ففوجئت بأحد الجنود يغلق الباب خلفي مباشرة، مما أثار دهشتى استوقفته:

أعتقد زميلكم ما زال بالداخل.

نظر لي الجندي بدهشة وتطلع في وجوه زملائه وكأنه لم يفهم ما قلت، سارع أحدهم، قائلا:

كلنا هنا ولا يوجد أحد آخر.

حدقت فيهم بدهشة وقد ملأتني الريبة، دارت عيوني ما بين وجوههم وبين باب الشقة، منتظرًا قيام المخبر صاحب الصوت الأجش بفتح الباب من الداخل والخروج لنا، فصرخت قائلا:

كيف؟! لقد وقف بجواري وحدثني، وكان يرتدي ملابس مدنية، أكيد هناك لبس في الأمر، افتحوا الباب، لا يجب تركه بالداخل.

حصل الكاتب القاص "أحمد الحلواني" على جائزة "صالون إحسان عبدالقدوس"، في مجال القصة القصيرة، عن قصته "إنكار"، والتي تم الإعلان عنها نهاية الأسبوع الماضي."الدستور" تواصلت مع "الحلواني" حول ردة فعله بتحصله على الجائزة، وعن أجواء قصة "إنكار".يقول الكاتب والقاص أحمد الحلواني: "غمرتني الفرحة حين جاءني اتصال من أحد القائمين على الجائزة ليبلغني بفوز قصتي القصيرة "إنكار"، وخاصة أن تلك الجائزة ترتبط باسم واحد من أكبر كتاب القصة والرواية في مصر والعالم العربي الكاتب الكبير "إحسان عبدالقدوس".ويكمل "الحلواني": "لم يكن فوزي بالجائزة هو وحده سبب سعادتي، ولكن انتهاء سنة 2020 بكل ما فيها من فقد أعزاء علينا، وكأن حضور العام 2021 يحمل بشائر بهجة طال انتظارها، وسعدت كذلك بحصول عدد من الأصدقاء على الجائزة".ويلفت الكاتب والقاص أحمد الحلواني إلى أن القصة الفائزة "إنكار" تدور حول طبيب في مصلحة الطب الشرعي انتقل حديثًا للعمل في الصعيد، إلا أنه يواجه جريمة شديدة الغموض، ستفجر مخاوفه التي لم يستطع أن يبرأ منها، ويحاول أن ينكرها لدرجة نسيانها تمامًا، وفي نفس الوقت سيواجه أمورًا خارقة للطبيعة، تجعلنا نشك هل ما يراه وهم أم حقيقة".ومن أجواء قصة أجواء قصة "إنكار":رغم تعاملي مع الجثث يوميًّا، فكنت مصدومًا بكل ما رأيت، حين نقرأ في الفلسفة تصدمنا مقولة الإنسان حيوان مفكر عاقل، العقل إذن هو المطية التي نسخرها لارتكاب جرائمنا ومحاولة تبرير ما نقترفه من آثام.