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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إيقاف أعمال البناء فى 4 عقارات غير مرخصة بمطروح (صور)

السبت 09/يناير/2021 - 06:45 م
إيقاف أعمال البناء
إيقاف أعمال البناء
ياسمين شعيب
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أعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسي مطروح، عن إيقاف أعمال بناء 4 عقارات تعمل بدون ترخيص بمناطق الكيلو 2 وخلف سنترال الكيلو 5 وعلم الروم، تحت إشراف إدارة تحسين البيئة بمجلس المدينة ومشاركة شرطة المرافق للحملة.

وأكد جاب الله أنه تم التحفظ على معدات وأدوات بناء 4 عقارات مخالفة خلال المرور اليومي علي الأحياء وتلقي عدد من البلاغات تبين عدم وجود تراخيص للعقارات الأربعة بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب العقارات وإيقاف الأعمال طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأكد مواصلة الحملات المكبرة على الأحياء لضبط البناء العشوائي، بالتزامن مع جهود الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وتابع رئيس المدينة أنه سيتم تطبيق سلطة القانون ومنع أى حالات البناء العشوائي تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء بالتصدي بكل حزم لكافة أعمال البناء المخالفة، مناشدًا المواطنين عدم البناء بدون ترخيص كخطوة على الطريق الصحيح؛ للحد من حالات البناء العشوائي من أجل احترام سلطة القانون.

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