بدء اختبارات المشاريع الريادية لمسابقة «شباب أسوان يبتكر»

وصلت مبادرة اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان "شباب أسوان يبتكر" لمحطتها الأخيرة بإجراء الاختبارات للمشاريع الريادية التي تقدم لها 75 شاب وفتاة.وأعطى محافظ أسوان توجيهاته إلى تشكيل لجنة خماسية محايدة من أساتذة كليه الهندسة بجامعة أسوان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إضافة إلى إدارة الائتمان والمخاطر بأحد البنوك الوطنية، فضلًا عن مدرب ريادة أعمال.ولفت المحافظ إلى أن اللجنة ستبدأ عملها اعتبارا من 10 وحتي 12 يناير الجاري مع مراعاة الإجراءات الإحترازية حيث سيتم تخصيص 15 دقيقة لكل متسابق لعرض مشروعه سواء بنظام العرض التقديمى أو تحريرى أو شفوى أعمالًا بمبدأ تكافؤ الفرص ليتم إعلان النتائج يوم 13 يناير وتسليم الجوائز لتنظم هذه المسابقة كل عام تواكبًا مع عيد أسوان القومي.من جانبها، أعلنت لجنة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير برئاسة الدكتورة غاده أبوزيد نائب المحافظ عن أن محاور أعمال اللجنة والمكونة من 10 محاور لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بأسوان والعمل على تشجيع المستثمرين من خلال توفير دراسات جدوي لمشاريع استثمارية لخلق فرص عمل للشباب.وكشفت غاده أبوزيد عن انتهاء أعمال المسابقة من فرز المشاريع والتدريبات على 3 محاور هي أعرف قدراتك ونمي مهاراتك وأبدأ مشروعك والتسويق الإلكتروني، بجانب مهارات العرض والتقديم، على أن تأتي مرحلة الاختبار والتقييم للمشاريع الفائزة بجوائز مالية قيمة لأفضل 10 مشاريع مع تقديم الدعم اللوجستي والمالي للفائزين وجميع المتسابقين على حد سواء؛ حرصًا من محافظ أسوان على دعم الأفكار الريادية للشباب من الجنسين.