رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 09 يناير 2021 الموافق 25 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء اختبارات المشاريع الريادية لمسابقة «شباب أسوان يبتكر»

السبت 09/يناير/2021 - 05:21 م
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
وصلت مبادرة اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان "شباب أسوان يبتكر" لمحطتها الأخيرة بإجراء الاختبارات للمشاريع الريادية التي تقدم لها 75 شاب وفتاة.

وأعطى محافظ أسوان توجيهاته إلى تشكيل لجنة خماسية محايدة من أساتذة كليه الهندسة بجامعة أسوان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إضافة إلى إدارة الائتمان والمخاطر بأحد البنوك الوطنية، فضلًا عن مدرب ريادة أعمال.

ولفت المحافظ إلى أن اللجنة ستبدأ عملها اعتبارا من 10 وحتي 12 يناير الجاري مع مراعاة الإجراءات الإحترازية حيث سيتم تخصيص 15 دقيقة لكل متسابق لعرض مشروعه سواء بنظام العرض التقديمى أو تحريرى أو شفوى أعمالًا بمبدأ تكافؤ الفرص ليتم إعلان النتائج يوم 13 يناير وتسليم الجوائز لتنظم هذه المسابقة كل عام تواكبًا مع عيد أسوان القومي.

من جانبها، أعلنت لجنة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير برئاسة الدكتورة غاده أبوزيد نائب المحافظ عن أن محاور أعمال اللجنة والمكونة من 10 محاور لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بأسوان والعمل على تشجيع المستثمرين من خلال توفير دراسات جدوي لمشاريع استثمارية لخلق فرص عمل للشباب.

وكشفت غاده أبوزيد عن انتهاء أعمال المسابقة من فرز المشاريع والتدريبات على 3 محاور هي أعرف قدراتك ونمي مهاراتك وأبدأ مشروعك والتسويق الإلكتروني، بجانب مهارات العرض والتقديم، على أن تأتي مرحلة الاختبار والتقييم للمشاريع الفائزة بجوائز مالية قيمة لأفضل 10 مشاريع مع تقديم الدعم اللوجستي والمالي للفائزين وجميع المتسابقين على حد سواء؛ حرصًا من محافظ أسوان على دعم الأفكار الريادية للشباب من الجنسين.

موضوعات متعلقة

جريمة «الابن العاق».. قتل شقيقه وقيد والدته بسبب «تروسيكل» بالإسكندرية

أبرزهم يسرا وكرارة.. تفاصيل الحالة الصحية للفنانين المصابين بكورونا

الحكم بطل واقعة «القهوجى وكوب الشاى»: حزين بسبب السخرية

آخرهم هادي الجيار.. 4 إصابات جديدة بكورونا وحالة وفاة داخل الوسط الفني

الصور

image description

انطلاق مبادرة «مهنتك مستقبلك» بدمياط

image description

وزير النقل فى أسيوط لتفقد تنفيذ محور ديروط الحر بـ1.7 مليار جنيه

image description

فصل الكهرباء أسبوعا عن 50 منطقة بدمياط

image description

حريق كبير في كافيه بدمياط الجديدة

image description

إقبال كبير على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح بأسيوط

الأكثر قراءة

أشرف زكي عن أزمة رحاب الجمل وباسم سمرة: لا أحد فوق القانون

توضيح من الحكومة بشأن «خصخصة مركز شباب الجزيرة»

مستشار ملك البحرين: قطر انتهكت «اتفاقية العلا»

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

مصرع 3 أشخاص وفقدان 6 آخرين إثر انهيار جليدي بالقطب الشمالي الروسي

حفلات مترافقة مع فحوص طبية تتيح للقطاع الموسيقى الخروج من الركود

دوقة كامبريدج تحتفل بعيد ميلادها في ظل الإغلاق

الاشتباه ببقايا بشرية في حقل بريطاني تبيّن أنها حبة بطاطا

أيام زمان

«حكاية أول فيلم».. كيف ظهر المسيح فى السينما العالمية؟

هل يُمثل أحمد السقا عقدة نفسية لمصطفى شعبان؟

«فاتن حمامة رفضت مشاركتى فى السينما».. اعترافات طارق عمر الشريف

سهير البابلي.. تزوجت 5 مرات أحدهم أشهر إسلامه للزواج منها

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
شخصية ترامب عند نجيب محفوظ
مؤمن المحمدي
فردتين شمال
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ طه الفشنى.. كروان القرآن الكريم
د.كريمة الحفناوى
طموح ترامب المُدَمِر.. إلى أين؟
المزيد

الثقافة

«فى البدء كان الخوف».. جلاء الطيرى تحكى تجربة عائلتها مع كورونا

حكاية صورة.. صدقى سليمان فى زيارة لتفقد سير العمل بالسد العالى

أحمد الحلوانى: «إنكار» تسرد تفاصيل طبيب شرعى يواجه جريمة شديدة الغموض

رشا سمير تحاور ليلى الأطرش ضمن مبادرة «كاتبان وكتاب» غدًا