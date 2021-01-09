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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«بن جاسم» يدعو دول الخليج للتحاور مع إيران: «الفرصة قائمة»

السبت 09/يناير/2021 - 05:40 م
حمد بن جاسم
حمد بن جاسم
نيفين أشرف
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دعا رئيس وزراء قطر الأسبق حمد بن جاسم، إلى فتح قنوات للحوار بين إيران ودول الخليج، لاسيما بعد إنهاء الأزمة الخليجية من جهة، ووصول إدارة أمريكية جديدة برئاسة جو بايدن، من جهة أخرى، مشددًا على ضرورة اغتنام فرصة الحوار بما يسهم في إنهاء التوتر بالمنطقة.

وقال "بن جاسم" في سلسلة من التغريدات عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "سبق وأن قلت أثناء التصعيد الأمريكي في فترة إدارة ترامب، أن فتح حوار بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي قد يحقق نتائج مهمة، فمثل هذا الحوار قد ينهي التوتر في المنطقة ويعزز الثقة بين ضفتي الخليج".

وأضاف: "اليوم بعد انتهاء التوتر بين دول المجلس ووصول إدارة جديدة للبيت الأبيض، فإني أرى أن الفرصة قائمة لهذا الحوار وأنصح باغتنامها وألا نراهن على التوتر الراهن بين أمريكا وإيران خاصة مع وجود إدارة بايدن.. إننا بحاجة لوضع خطة على كل المستويات دون مراهنة غير مدروسة".

وتابع: "علينا ألا نتردد في فتح هذا الحوار لأنه سيساعد في تسوية توترات كثيرة من حولنا، ونحن نعرف أن هناك وجهات نظر مختلفة بيننا وبين إيران حول قضايا عديدة، ولكن هذا يجب ألا يمنع من فتح حوار مع إيران، فنحن نتعاون مع دول لا نتفق معها في أشياء كثيرة".

يأتي ذلك عقب إعلان المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر خلال القمة الخليجية، التي عُقدت الثلاثاء الماضي، في مدينة العُلا السعودية، حيث تم الاتفاق على إنهاء الانقسام ومكافحة الجهات التي تهدد أمن دول الخليج، وتعزيز التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية، والتنسيق المشترك في المواقف السياسية بما يحفظ أمن واستقرار الخليج.


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