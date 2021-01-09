«الإفتاء» تشيد بنجاح الدولة في إعادة طاقِم السفينة المختطفة بنيجيريا

أشادت دار الإفتاء، بنجاح جهود الدولة في تحرير طاقِم سفينة تعرضت لحادث قرصنة قُبالة السواحل الجنوبية لنيجيريا؛ نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة، لا سيما وزارة الخارجية ومن خلال السفارة المصرية في أبوجا، حتى تكللت تلك الجهود بالنجاح.وثمَّنت دار الإفتاء في بيانها اليوم، السبت، تلك الجهود الكبيرة التي تقوم الدولة المصرية، وبتوجيهات القيادة السياسية، لحماية المواطنين المصريين في مختلف أنحاء العالم؛ بما يؤكد الأهمية الكبيرة والقيمة العظمى التي توليها القيادة السياسية للمواطن سواء داخل حدود الدولة أم خارجها.