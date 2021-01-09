الاحتلال يغلق حاجز دوتان العسكرى ويكثف من وجوده جنوب غرب جنين

غلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، حاجز "دوتان" العسكري، المقام فوق أراضي بلدة يعبد جنوب غرب جنين، ما تسبب بإعاقة تنقل المواطنين بين محافظتي جنين وطولكرم وبلدة يعبد والقرى المحيطة بها.وذكرت مصادر محلية لوكالة فلسطين الجديدة "وفا"، أن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز المذكور ومنعت المواطنين من العبور، واحتجزتهم وفتشت مركباتهم ودققت ببطاقاتهم الشخصية.وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها في محيط الحاجز العسكري وبين كروم الزيتون وعلى الشارع الرئيسي المحاذي لبلدة يعبد.وكان الاحتلال ادعى في وقت لاحق من اليوم، تعرض قواته على الحاجز المذكور لإطلاق نار.