بروتوكول تعاون بين «المركزى» لمتبقيات المبيدات و«الزراعية» للبحث والتطوير

قام المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات بتوقيع بروتوكول تعاون مع الشركة الزراعية "أرادكو" للبحث والتطوير، وذلك في مجال التدريب والتسويق والاستشارات الفنية.وقالت الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعهد، إن البروتوكول جاء من أجل تبادل الخبرات ورفع القدرات التنافسية للعاملين في هذه القطاعات من المنتجين والمصدرين، والعمل على دعم صغار المنتجين والمصدرين وزيادة إنتاجهم وتحسين مواصفاته، ما يؤدي إلى زيادة دخولهم ورفع مستوى معيشتهم، وذلك من خلال تقديم الخدمات المختلفة التي تتوفر بالمعمل، ومنها التدريب والخدمات التسويقية والاستشارية والإرشادية وعمل الدراسات الفنية اللازمة لهم.