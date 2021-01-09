«النقل الإندونسية»: 10 أطفال كانوا على متن الطائرة المنكوبة

كشفت وزارة النقل الإندونيسية، اليوم السبت، عن وجود 10 أطفال على متن الطائرة المنكوبة التابعة لشركة الطيران سريويجايا بالقرب من جزيرة لاكي.فيما أعلنت البحرية الإندونيسية، وفقا لقناة العربية، إرسال سفينتين إلى الموقع المفترض لسقوط الطائرة.وكان وزير النقل الإندونيسي، اليوم السبت، أكد تحطم الطائرة التابعة لشركة الطيران سريويجايا بالقرب من جزيرة لاكى.وكشف المتحدث باسم مكتب البحث والإنقاذ الإندونيسي، يوسف لطيف، اليوم السبت، عن فقدان الاتصال بطائرة تابعة لشركة "سريويجايا" الجوية فى البلاد، بعد إقلاعها من العاصمة جاكرتا وعلى متنها 62 راكبا.فيما قال المدير العام للنقل الجوى بالوزارة، نوفى ريانتو، إن مراقبى مطار جاكرتا فقدوا الاتصال بطائرة "سريويغايا" الجوية، وفقا لوكالة الأنباء "شينخوا" الصينية.