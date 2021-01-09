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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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فن

فرح الزاهد: «انتظروني في رمضان 2021 العمل مع الأساطير»

السبت 09/يناير/2021 - 06:43 م
فرح الزاهد
فرح الزاهد
محمد قدري
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استقر المخرج رءوف عبدالعزيز على الفنانة الشابة فرح الزاهد، لتقديم أحد الأدوار الرئيسية في مسلسل الطاووس، بطولة النجم جمال سليمان المقرر عرضه رمضان المقبل 2021، وسيناريو وحوار كريم الدليل، وإشراف على الكاتبة المؤلف محمد ناير، يأتي ذلك في إطار دعمه المواهب الشابة التي يحرص على إعطائها فرصة كبيرة في كل أعماله.

ونشرت «فرح»، عبر حسابها الشخصي بموقع وتطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة الشهير «إنستجرام»، صورا من كواليس تصوير المسلسل تجمعها مع كل من المخرج رءوف عبدالعزيز، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، معلقة عليها: «أخيرًا، انتظروني في رمضان 2021 العمل مع الأساطير».

واستغل المخرج رءوف عبدالعزيز توقف التصوير خلال فترة الاحتفال برأس السنة، وقام بترشيح العديد من النجوم المقرر التعاقد معهم خلال الأيام المقبلة، هذا إلى جانب أنه أجرى العديد من المعاينات للأماكن المقرر التصوير بها، خاصة في ظل حرصه الشديد على سرعة انتهاء تصوير المسلسل المقرر عرضه خلال سباق رمضان المقبل.

مسلسل "الطاووس"، تدور أحداثه في إطار اجتماعي يسيطر عليه الغموض والتشويق، ويشارك في بطولة بجانب جمال سليمان كل من سهر الصايغ وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وفرح الزاهد.

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