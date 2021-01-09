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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النيابة تستدعى أسرة الشاب المنتحر داخل مسكنه فى منشأة ناصر

السبت 09/يناير/2021 - 06:00 م
الشاب المنتحر
الشاب المنتحر
نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة منشأة ناصر الجزئية، اليوم السبت، باستدعاء أسرة شاب شنق نفسه بإحدى الشقق بسبب إصابته بمرض السكر.

وأضافت التحريات أن المتوفى كان يعاني من اضطرابات وتوترات نفسية بسبب ضائقة مالية، وعقب خروج شقيقه وزوجته ونجلتيهما من المنزل وحال عودتهم اكتشفوا الواقعة.

وكانت البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم محمد المعداوى رئيس مباحث قسم شرطة منشاة ناصر مفاده ورود بلاغ أهالي بوجود شخص متوفي بشارع الحسيني.

بالانتقال والفحص تبين أن العقار مكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق علوي الطابق مكون من شقتين الشقة مكونة من غرفتين وصالة وحمام ومطبخ بمساحة نحو ٥٠م، وتبين بالدور الأخير الشقة على يمين الصاعد وجود جثمان "إسلام م "، ١٩ عامًا، وتبين أنه مقيم مع شقيقه.


وتلاحظ وجوده داخل غرفة النوم ملفوفا حول رقبته قطعة من القماش معلقة بالمروحة المتواجدة بسقف الغرفة، وبفحصه تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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