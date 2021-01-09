الوادي الجديد: تفعيل مبادرة العلاج عن بُعد بمستشفى بلاط المركزي

أعلن الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، السبت، تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للعلاج عن بعد، غدًا الأحد، بمستشفى بلاط المركزي، والتيسير على المواطنين من مشقة السفر.وأكد محروس، أنه سيتم عمل عيادة علاج عن بُعد بمستشفى بلاط المركزى من الثامنة والنصف صباحًا وحتى العاشرة والنصف مع أطباء أساتذة نفسية وعصبية بمستشفى أم المصريين، ومن الحادية عشر صباحًا والواحدة ظهرًا مع أطباء أساتذة أطفال من مستشفى بدر.وأهابت المديرية بجميع المواطنين اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ حفاظًا على سلامتهم الشخصية والوقاية من فيروس كورونا المستجد.يأتي ذلك بناءً على توجيهات محافظ الوادي الجديد، بضرورة التيسير على المواطنين والحد من السفر للعلاج خارج المحافظة.