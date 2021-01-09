السودان وجنوب السودان يعتزمان توقيع مذكر ة تفاهم تجارية

أكد وزير التجارة والصناعة السوداني مدني عباس مدني، أن السودان وجنوب السودان، يعتزمان توقيع مذكر ة تفاهم في الجوانب التجارية قريبًا.ووصل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، يرافقه وزير التجارة والصناعة، إلى جمهورية جنوب السودان في زيارة رسمية، لافتتاح معرض المنتجات السودانية التجاري الاستثماري الأول، الذي تستضيفه العاصمة جوبا، بمشاركة واسعة من كبريات الشركات السودانية.وكان في استقبال دقلو والوفد المرافق له، بمطار جوبا، توت قلواك، مستشار رئيس دولة جنوب السودان للشئون الأمنية، وعدد من المسئولين في حكومة الجنوب، إلى جانب أعضاء السفارة السودانية.ونقل مجلس السيادة السوداني، في بيان، عن وزير التجارة والصناعة، قوله إن الوفد بقيادة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، سيشارك في افتتاح معرض المنتجات السودانية، الذي يمثل بداية لتطور العلاقات بين السودان وجنوب السودان في المجال التجاري.ودعا إلى أهمية الاستفادة من الميزات التفضيلية التي تتمتع بها الدولتان، لمصلحة شعبي البلدين الشقيقين، مشيرا إلى توافر فرص كبرى للاستثمار والتكامل التجاري.وتوقع وزير التجارة والصناعة السوداني، ارتفاع حجم التبادل مع جنوب السودان، خلال عام واحد إلى أكثر من 3 مليارات دولار.