3 شباب بالدقهلية يتهمون مصريًا و4 ليبيين بالنصب

اتهم 3 شباب بمركز السنبلاوين بالدقهلية مصريا و٤ آخرين من ليبيا بإيهامهم بإمكانية توفير فرص عمل لهم بدولة ليبيا عن طريق الإمارات "هجرة غير شرعية" مقابل 2500 دولار لكل منهم، وقاموا بدفع جزء من المبلغ أثناء توجههم للسفر، ليفاجأوا بعدم وجود تاشيرات أو تذاكر للسفر.تلقى اللواء رافت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود محضر محرر لمركز شرطة السنبلاوين بمعرفة ضباط الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر يتضمن بلاغ من "عادل.ع.ف"،٢٣ سنة، دبلوم زراعة وشقيقه "محمد.ع.ف" ٣٤ سنة، كهربائى سيارات و"محمود.ع.م "، ٣٢ سنة، عامل، وجميعهم يقيمون قرية الزهايرة دائرة المركز، بقيام كل من "إبراهيم.ح. ال " مصري الجنسية، و٤ أشخاص ليبى الجنسية، وهم كل من " نوري.ع.ال"،"وفتحي.ال"، و"عمر.ع.م"، و"طارق.ال" بإيهامهم بتوفير فرص عمل لهم وتسفيرهم إلى ليبيا عن طريق الإمارات مقابل 2500 دولار أمريكى لكل منهم، وقيامهم بدفع 800 دولار لكل منهم وتسديد باقى المبلغ عند وصولهم.وأثناء قيام المبلغين بالتوجه إلى مطار برج العرب بالإسكندرية للسفر فوجئوا بعدم وجود تأشيرات أو تذاكر للسفر فقاموا بالإبلاغ، وعدم تحصلهم حتى الآن على المبالغ المالية السابق دفعها للمذكورين قيد المحضر برقم ٣٩٩ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز السنبلاوين، وجار العرض على النيابة العامة.