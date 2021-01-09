التضامن تتيح قاعدة بيانات «تكافل وكرامة» للصحة

أكدت مصادر بوزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك ربطًا شبكيًا بين وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة، كما أن هناك قاعدة بيانات موحدة بين الوزارتين.وأضافت المصادر لـ"الدستور"، أن الربط الشبكي وقاعدة البيانات الموحدة ستتيح لوزارة الصحة الاستفادة من بيانات المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، ومن ثم ستتعامل وزارة الصحة مباشرة مع مستفيدي تكافل وكرامة، خاصة أنها المنوطة بالأمر، وهي من ستتولى آليات توزيع لقاح كورونا على مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة"، وكذلك ستحدد أولوية حصول فئات بعينها من المستفيدين على اللقاح، من خلال قاعدة البيانات الموحدة.وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بقيام صندوق تحيا مصر بدعم توفير لقاح كورونا للفئات المستحقة ذات الأولوية المتقدمة، خاصةً من الكوادر الطبية، والحالات الحرجة والمزمنة، والحالات المصابة وكبار السن من الفئات الأكثر احتياجًا تحت مظلة برامج الحماية الاجتماعية.