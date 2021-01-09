«المهن التمثيلية» ترشح حسين الجسمي لجائزة النيل

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن ترشيح النقابة للفنان الإماراتي حسين الجسمي لجائزة النيل للمبدعين العرب.قال زكي، لـ«الدستور»، إن الجائزة تمنح من وزارة الثقافة للمبدعين من مصر ومن الدول العربية، إضافة إلى أنه سيتم الإعلان عن القائمة الكاملة في يونيو المقبل.وقدم الجسمي بعض الأغنيات الوطنية لمصر في بعض الأزمات كأغنية بشرة خير وبحبك وحشتيني وغيرهما من الأغاني المختلفة، ما دفع نقابة المهن التمثيلية لترشيحه لجائزة الدولة.