صحفي تركي يعلن العثور على صهر أردوغان المختفي

زعم الصحفي التركي فاتح ألتايلي، اليوم السبت، أن وزير الخزانة والمالية السابق برات ألبيراق، صهر الرئيس رجب طيب أردوغان، يتواجد حاليًا في مدينة إسطنبول، بعد نحو شهرين من اختفائه عن الأبصار.ونقل ألتايلي عن مصادره الخاصة، عبر مقاله المنشور بصحيفة "خبر ترك" التركية، أمس الجمعة، أن صهر أردوغان قضى بعض الوقت مع والده في طرابزون شمال شرق تركيا، بعد استقالته المفاجئة من منصبه، ثم توجه إلى قطر ليقضي فيها أسبوعا.وقال الصحفي المعروف، نقلا عن مصادره، إن ألبيراق يبحث عن مكان مناسب على الشطر الآسيوي من مضيق البوسفور في إسطنبول لتأسيس شركة استشارية.كما نقل الكاتب فاتح ألتايلي عن عضو في حزب العدالة والتنمية قوله إن صهر أردوغان لا يفكر في العودة إلى السياسة في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أنه يخطط لتقديم خدمات استشارية للشركات الكبيرة والدولية.وكانت المعارضة التركية وجهت لوزير المالية المستقيل بيرات ألبيرق طوال العامين الذين قضاهما في المنصب اتهامات له بالإضرار بالاقتصاد التركي، حيث ارتفع معدل التضخم وانهارت قيمة العملة المحلية.