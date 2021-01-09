تستمر عمليات البحث باستمرار حول جميع خدمات التموين المتاحة عبر بوابة مصر الرقمية، عبر المنصات الإلكترونية على محركات البحث خلال هذه الفترة ومنذ فتح باب إضافة المواليد حيث تقدم بوابة مصر الرقمية جميع الخدمات الخاصة بالتموين وغيره.





جميع خدمات التموين المتاحة عبر بوابة مصر الرقمية.. من هنا

ويمكن للمواطنين الدخول عبر الرابط الآتي لمعرفة الخدمات الخاصة بالتموين على بوابة مصر الرقمية digital.gov.eg

وتضم البوابة خدمات التموين إصدار بطاقة تموين جديدة، إصدار بدل فاقد لبطاقة تموين، إصدار بدل تالف لبطاقة تموين، تفعيل بطاقة تموين، فصل اجتماعي، ضم أفراد أسرتي، نقل من محافظة إلى محافظة أخرى، كما تقدم عدة خدمات في التوثيق بكل ما يخص الشهر العقاري، والمركبات الخاصة بالرخصة والقيادة.

خدمات بوابة مصر الرقمية

وتعتبر بوابة مصر الرقمية من البوابات الإلكترونية التي تقدم ما يقرب من 70 خدمة إلكترونية تسهيلا على المواطنين ومنعا للتكدس في ظل الظروف التي يمر بها من انتشار فيروس كورونا الذي انتشر منذ بداية 2020، والذي راح ضحيتها الآلاف حول العالم.





وللدخول عبر البوابة الإلكترونية لخدمات التموين يتطلب التسجيل عبر الرابط السابق، وكتابة الرقم القومي المكون من 14 رقما من الشمال لليمن، ورقم الهاتف الخاص بصاحب البطاقة، وإدخال البيانات المطلوبة الأخرى وإدراجها عبر خانة مستندات.

200 خدمة إلكترونية عبر مصر الرقمية

ويذكر أن المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات، قال في تصريحات صحفية، إن التحول الرقمى الفترة القادمة سيكون التحول إلى المعاملات الرقمية في جميع شئون الحياة اليومية، وتلبية ما يحتاج إليه المواطن، مؤكدًا أنه سيتم تقديم ما يقرب من 200 خدمة إضافية عبر المنصة تضاف إلى مجموعة الخدمات التى تقدم للمواطنين خلال الفترة المقبلة في ظل ما يمر به العالم.





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