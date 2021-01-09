محافظ الغربية يتابع جهود رفع المخلفات وفض 3 أسواق بالسنطة





تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جهود رئاسة مركز ومدينة السنطة في نظافة الطرق ورفع تراكمات الأتربة ورفع المخلفات اليومية.حيث قام المركز تحت إشراف اللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة السنطة بشن حملة نظافة شملت كنس ونظافة (الطريق الرئيسي السنطة- طنطا- بشبراقاص، طريق مسهلة- السنطة الداخلي الموازي لشريط السكة الحديد، الطريق العام حتى مدخل كفر قرطام، كوبري السحيتي، الطريق السريع بالسنطة، طريق المعهد الديني، منطقة الري، منطقة السوق، منطقة الساعي ).واستكمالا لأعمال النظافة، تم كنس ومسح وتطهير مبنى الوحدة المحلية بشبراقاص، كما قامت الوحدة المحلية بالجعفرية بأعمال الكنس والنظافة أمام مركز شباب تطاي وشوارع القرية، وما زال العمل مستمرًا في باقي الوحدات المحلية.وفي ذات السياق، قام مركز ومدينة السنطة بفض السوق بقرية كفر كلا الباب، سوق المواشي بقرية القرشية والسويقة بقرية تطاي، وذلك في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.