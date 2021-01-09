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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غرامات فورية وغلق منشآت مخالفة لعدم ارتداء الكمامة بالمنوفية

السبت 09/يناير/2021 - 06:40 م
غلق منشأت
غلق منشأت
ولاء القاضى
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كشف إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن تحرير 152 محضر غرامات فورية لعدم ارتداء الكمامات الطبية وغلق 153 منشأة مخالفة، لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لقرار مجلس الوزراء بتطبيق الغرامات الفورية على المخالفين في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا ومنع التجمعات تفاديًا لانتشار الفيروس.

وقال المحافظ إنه تم غلق 86 محلًا وعدد واحد ورشة و24 كافيه ومطعمًا وقهوة، كما تم فض 17 سرادق فرح وعزاء وفض 19 سوقًا بنطاق المحافظة، فيما تم إغلاق 6 مراكز تعليمية وحضانات بنطاق الوحدات المحلية وذلك عن اليوم السبت.

وأكد محافظ المنوفية استمرار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وتطبيق الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المتابعات اليومية على أرض الواقع للتأكد من تنفيذ التوجيهات، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية؛ حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار الفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة الصحة لتخطي هذه المرحلة الراهنة بأمن وسلام.

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