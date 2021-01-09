رئيس الوزراء يجتمع مع موردى ومصنعى الأكسجين الطبى

أعلن المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، بدء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاء بالفيديو كونفرانس مع الشركات الموردة والمنتجة للأكسجين الطبى، بحضور وزيرى الصحة والصناعة.ومن المقرر أن يناقش رئيس الوزراء مع موردي ومصنعي الأكسجين الطبي توفير الكميات الكافية منه لتغطية الاحتياجات الطبية لمواجهة فيروس كورونا، ومواجهة أي نقص في المستلزمات، وحل أي معوقات أو مشاكل تتسبب في عدم توفير الأكسجين بالشكل الكافي.