انقلاب سيارة وإصابة قائدها بالدقهلية

أصيب شخص بإصابات بالغة، اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة ملاكي أمام منزل كوبري سندوب أمام المستشفى العسكري بالمنصورة.تلقى اللواء رأفت عبر الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة، عن إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيرة ومصاب أمام منزل كوبرى "سندوب العلوي - أمام المستشفى العسكر" دائرة المركز.بانتقال ضباط المباحث وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم (د ط أ ٨٧٣٥- ملاكي ) قيادة المدعو محمد على المتولى السيد 41 سنة، سائق، ومقيم بـ"جديلة" دائرة قسم شان المنصورة، وبمكان الحادث اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الخلفى الأيسر للسيارة ما أدى إلى انحرافه وانقلابه على جانب الطريق.نجم عن ذلك إصابة قائد السيارة باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح بالوجه والرأس وكدمات متطرقة بالجسم، وتم نقله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة. وبسؤال قائد السيارة أيد ذات المضمون.تم رفع السيارة والتحفظ عليها، ولم يوثر ذلك علي سير الحركة المرورية بالطريق، تحرر عن ذك المحضر اللازم وجار العرض علي النيابة العامة.