حكاية صورة.. صدقى سليمان فى زيارة لتفقد سير العمل بالسد العالى

قبل 61 عامًا، وتحديدًا في مثل هذا اليوم من العام 1960، بدأ وضع أساسات السد العالي٬ والذي يعد أعظم وأكبر مشروع هندسي في القرن العشرين من الناحية المعمارية والهندسية، متفوقًا في ذلك على مشاريع عالمية عملاقة أخرى.وتضم هذه الصورة النادرة المهندس وزير الكهرباء والصناعة والسد العالي٬ صدقي سليمان، في زيارة لتفقد سير العمل بالسد العالي، مع وفد سوفيتى للوقوف على سير العمل في المشروع.ويشير المؤرخ مبروك حمدي إلى أن لصدقي سليمان حكاية كبيرة تدخل فيها القدر لكي يهب مصر رجل مخلص متجرد٬ من أعظم البنائيين في تاريخ مصر٬ وأول تصريفات القدر كانت عندما تخرج فى الكلية الحربية في الدفعة 39 التي كان للقدر الدور الأساسي في تجميعها.فعندما فتحت حكومة النحاس باشا أبواب الكلية الحربية لدخول أبناء الطبقة المتوسطة، وهذه الدفعة هى دفعة الرئيس جمال عبدالناصر والسادات والمشير الجمسي والفريق محمد فوزي، وأغلب مجلس قيادة ثورة يوليو، وضمت أيضًا المهندس محمد صدقي سليمان٬ وكان في سلاح المهندسين، وشارك في حرب فلسطين واتحاصر في الفالوجا مع الرئيس عبدالناصر عندما كانوا ضباط صغار واستبسلوا في الدفاع عن مواقعهم وبعد عودتهم إلى مصر تم تكريمهم ضمن المكرمين.وبعد ثورة يوليو كان دوره تنفيذيًا أكثر منه سياسيًا متمركزًا حول البناء والإنشاء وتدرج في المناصب إلى أن أصبح وزير للسد العالي سنة 1962، ثم أصبح رئيس الوزراء ثم تولى وزارة السد العالي والكهرباء والصناعة أكثر من مرة آخرها سنة 1970. بجانب مناصب كثيرة تقلدها٬ منها الإشراف على قناة السويس، ثم أصبح مستشارًا للرئيس السادات أواخر سنة 70 ثم رئيس للجهاز المركزي للمحاسبات سنة 1978 ثم استقال بعد فترة واعتزل العمل العام إلى أن توفى سنة 1996.