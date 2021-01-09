أمينة خليل: متفائلة بعرض «وقفة رجالة»





كشفت الفنانة أمينة خليل، عن أنها متفائلة بعرض فيلم «وقفة رجالة» خلال الفترة المقبلة بدور العرض السينمائي، مؤكدة أنها بطبيعتها شخصية متفائلة جدًا، وترى أن الجمهور متعطش للسينما جدًا، وإذا وجد عملا مميزا ومختلفا سيذهب لمشاهدته.وأضافت: «عام 2020 كان صعبا للغاية على الكل والتصوير كان صعب فيه بسبب انتشار الفيروس، لكن توقفنا كان سيتسبب في أزمات لناس تعمل خلف الكاميرات، وشركات الإنتاج كانت تأخذ احترازاتها جيدًا من كل العاملين، وهو ما حمسنا على الاستمرارية في التصوير طوال العام الماضي».وأضافت، أن الكاتبة مريم نعوم والمخرج كريم الشناوي يتعاونان معها في مشروعها الدرامي الجديد رمضان 2021 وستقدم من خلاله أولى بطولاتها الدرامية، وقالت عن هذه التجربة «ما زلنا في مرحلة الكتابة ولا أمتلك تفاصيل كاملة عنها لكني مبسوطة ومتفائلة وخايفة من هذه التجربة، لكن أنا لا أترك نفسي للمشاعر السيئة تقودني وأتمنى نجاح مسلسلي».