رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 09 يناير 2021 الموافق 25 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

في ذكرى وفاته.. مواقف شهيرة لـ إبراهيم خان: سحل وضرب سعاد حسني

السبت 09/يناير/2021 - 09:49 م
إبراهيم خان
إبراهيم خان
نوران إمام
طباعة
تحل ذكرى وفاة الفنان الراحل إبراهيم خان، اليوم السبت الموافق 9 يناير، والذى استطاع بموهبته خطف الأنظار كما استطاع بأن يحظى بأدوار صغيرة والتي جعلته شهيرًا في الوسط الفنى رغم أنه لم يحالفه الحظ بأن يجسد أدوار بطولة مطلقة، ولكنه مثل أمام أهم نجمات السينما المصرية تاركًا أثر كبري في تاريخ السينما المصرية وفي وجدان المشاهد.

وترصد "الدستور" مواقف شهيرة للفنان الراحل إبراهيم خان.

-سحلت السيندريلا
قال إبراهيم خان في لقاء تلفزيوني مع الفنان سمير صبرى: أنا فعلًا سحلت سعاد حسنى وضربتها علقة وضربتها بالقلم في مشهد بفيلم "غروب وشروق"، إحنا لما بنيجى نصور مشهد ضرب قلم بيتصور بزاوية معينة عشان يظهر أنه قلم بجد ولكن المخرج كمال الشيخ لم يقتنع بذلك، فطلب منى أن أقوم بضرب الفنانة سعاد حسنى بحق وحقيقى قائلة: "مش انت بتاع أكشن اضربنى بالقلم بجد بس متعورنيش".

وتابع إبراهيم خان حديثه: "فعلًا ضربت الفنانة سعاد حسنى بالقلم وسحلتها وجرجرتها في الأرض، وجت تانى يوم كل جسمها بقى لونه أزرق من الضرب، ولغينا التصوير لحين ما تبقى كويسة مرة تانية".

- هرب خوفًا من سامية جمال
عمل النجم إبراهيم خان مع الفنانة صباح في فيلمين تم تصويرهما في بيروت، والذي كان منهم فيلم من بطولة الفنان رشدي أباظة، وهو الفيلم نفسه الذي تزوج خلال تصويره رشدي والشحرورة، ليكشف غبراهيم عن هروبه أثناء كتب الكتاب معلقًا: "هربت يوم كتب الكتاب عشان خوفت من سامية جمال".

ـ "يعني إيه الإيدز زيه زي السكر"
خلال إحدى السهرات وجه سمير صبري سؤالا لإبراهيم خان كان بخصوص انتشار مرض الإيدز في السودان، فرد عليه إبراهيم خان بأن السودان بلد أفريقي وارد انتشار الأمراض فيه كغيره، واستنكر خطورة مرض الإيدز قائلا: "إيه يعني مرض الإيدز ما هو مرض زي السكر".

- مشهد وفاته
كان يوم 9 يناير من عام 2009 هو مشهد النهاية لرحلة خان حيثُ سَقط على الارض أثناء تأديته لمَشهد فى مُسلسل ” أمير الشرق ” لينقله زملاؤه إلى المُستشفى وكانت المُفاجأة انه كان يعاني من تليُف الكبد والرئة ولم يصرح حتى عن آلامه خوفًا على زوجته ” سالى ” التى تزوجها بعد قصة حُب طويلة وأنجب منها طفلته الوحيدة ” رحمة ” والتى لم يتعد عمرها أربع سنوات لحظة وفاته.

موضوعات متعلقة

أشرف زكي عن أزمة رحاب الجمل وباسم سمرة: لا أحد فوق القانون

خيمة وإجراء تاريخى.. كيف استعد البرلمان للجلسة الافتتاحية فى ظل كورونا؟

صحفي إسباني لـ«الكابتن»: ريال مدريد يفاوض ليفربول رسميًا لضم صلاح

رحاب الجمل تهاجم باسم سمرة وتصفه بـ«الممثل السكران»

الصور

image description

انطلاق مبادرة «مهنتك مستقبلك» بدمياط

image description

وزير النقل فى أسيوط لتفقد تنفيذ محور ديروط الحر بـ1.7 مليار جنيه

image description

فصل الكهرباء أسبوعا عن 50 منطقة بدمياط

image description

حريق كبير في كافيه بدمياط الجديدة

image description

إقبال كبير على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح بأسيوط

الأكثر قراءة

أول رد من باسم سمرة على رحاب الجمل

أشرف زكي عن أزمة رحاب الجمل وباسم سمرة: لا أحد فوق القانون

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

مستشار ملك البحرين: قطر انتهكت «اتفاقية العلا»

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

دوقة كامبريدج تحتفل بعيد ميلادها في ظل الإغلاق

الآن.. تردد سى بى سى الجديد 2021 cbc وأهم البرامج والمسلسلات

مصرع 3 أشخاص وفقدان 6 آخرين إثر انهيار جليدي بالقطب الشمالي الروسي

حفلات مترافقة مع فحوص طبية تتيح للقطاع الموسيقى الخروج من الركود

أيام زمان

«حكاية أول فيلم».. كيف ظهر المسيح فى السينما العالمية؟

هل يُمثل أحمد السقا عقدة نفسية لمصطفى شعبان؟

«فاتن حمامة رفضت مشاركتى فى السينما».. اعترافات طارق عمر الشريف

سهير البابلي.. تزوجت 5 مرات أحدهم أشهر إسلامه للزواج منها

مقالات الرأي
ماجد حبته
أنياب شبكات التواصل
د.أحمد الخميسى
شخصية ترامب عند نجيب محفوظ
مؤمن المحمدي
فردتين شمال
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ طه الفشنى.. كروان القرآن الكريم
المزيد

الثقافة

الشروق تصدر الطبعة الثالثة من «فساد الأمكنة» لصبري موسى

أمهات الأدباء 11| والدة صلاح جاهين.. استقالت لتتفرغ لتربيته وتعليمه

دار «روافد» تطرح رواية «وهم يُنكِرون» لــ إسراء إمام

القومى لثقافة الطفل يحتفل بعيد الميلاد المجيد بالحديقة الثقافية