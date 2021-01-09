في ذكرى وفاته.. مواقف شهيرة لـ إبراهيم خان: سحل وضرب سعاد حسني

وترصد "الدستور" مواقف شهيرة للفنان الراحل إبراهيم خان.

-سحلت السيندريلا

- هرب خوفًا من سامية جمال

ـ "يعني إيه الإيدز زيه زي السكر"

- مشهد وفاته

تحل ذكرى وفاة الفنان الراحل إبراهيم خان، اليوم السبت الموافق 9 يناير، والذى استطاع بموهبته خطف الأنظار كما استطاع بأن يحظى بأدوار صغيرة والتي جعلته شهيرًا في الوسط الفنى رغم أنه لم يحالفه الحظ بأن يجسد أدوار بطولة مطلقة، ولكنه مثل أمام أهم نجمات السينما المصرية تاركًا أثر كبري في تاريخ السينما المصرية وفي وجدان المشاهد.قال إبراهيم خان في لقاء تلفزيوني مع الفنان سمير صبرى: أنا فعلًا سحلت سعاد حسنى وضربتها علقة وضربتها بالقلم في مشهد بفيلم "غروب وشروق"، إحنا لما بنيجى نصور مشهد ضرب قلم بيتصور بزاوية معينة عشان يظهر أنه قلم بجد ولكن المخرج كمال الشيخ لم يقتنع بذلك، فطلب منى أن أقوم بضرب الفنانة سعاد حسنى بحق وحقيقى قائلة: "مش انت بتاع أكشن اضربنى بالقلم بجد بس متعورنيش".وتابع إبراهيم خان حديثه: "فعلًا ضربت الفنانة سعاد حسنى بالقلم وسحلتها وجرجرتها في الأرض، وجت تانى يوم كل جسمها بقى لونه أزرق من الضرب، ولغينا التصوير لحين ما تبقى كويسة مرة تانية".عمل النجم إبراهيم خان مع الفنانة صباح في فيلمين تم تصويرهما في بيروت، والذي كان منهم فيلم من بطولة الفنان رشدي أباظة، وهو الفيلم نفسه الذي تزوج خلال تصويره رشدي والشحرورة، ليكشف غبراهيم عن هروبه أثناء كتب الكتاب معلقًا: "هربت يوم كتب الكتاب عشان خوفت من سامية جمال".خلال إحدى السهرات وجه سمير صبري سؤالا لإبراهيم خان كان بخصوص انتشار مرض الإيدز في السودان، فرد عليه إبراهيم خان بأن السودان بلد أفريقي وارد انتشار الأمراض فيه كغيره، واستنكر خطورة مرض الإيدز قائلا: "إيه يعني مرض الإيدز ما هو مرض زي السكر".كان يوم 9 يناير من عام 2009 هو مشهد النهاية لرحلة خان حيثُ سَقط على الارض أثناء تأديته لمَشهد فى مُسلسل ” أمير الشرق ” لينقله زملاؤه إلى المُستشفى وكانت المُفاجأة انه كان يعاني من تليُف الكبد والرئة ولم يصرح حتى عن آلامه خوفًا على زوجته ” سالى ” التى تزوجها بعد قصة حُب طويلة وأنجب منها طفلته الوحيدة ” رحمة ” والتى لم يتعد عمرها أربع سنوات لحظة وفاته.