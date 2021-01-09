إسرائيل تسجل 4 إصابات بسلالة كورونا الجنوب إفريقية

أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أنها سجلت 4 حالات مصابة بالسلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، والتي نشأت في جنوب إفريقيا.وأوضحت صحة الاحتلال أن المختبر المركزي للفيروسات اكتشف أربع حالات من بين 15 حالة تم فحصها، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.وتعد سلالة جنوب إفريقيا المتحورة من فيروس كورونا المستجد هي الأعلى انتشارا في الوقت الحالي، كما أنها تساعد على نقل العدوى بشكل أكبر.وتحذر وزارة الصحة الإسرائيلية من الارتفاع المستمر في معدل الإصابات والوفيات اليومي بفيروس كورونا المستجد لديها.وسجلت صحة الاحتلال، أمس الجمعة، 7597 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة.