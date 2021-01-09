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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الإسكندرية تواصل حملاتها للتصدي للبناء المخالف

السبت 09/يناير/2021 - 04:24 م
جريدة الدستور
هبه عويضه
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واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، من خلال وحدة الإزالة الفورية وبالتنسيق مع الجهات المعنية، حملاتها المكبرة على مستوى الأحياء، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالتصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد وعدم التهاون مع أى مخالفة.

ونفذت وحدة الإزالة الفورية، تحت إشراف اللواء محمد عبدالله، مستشار المحافظ، والمهندس إسلام عودة، مدير المكتب الفني الهندسى، حملة لوقف أعمال بناء مخالف بأحد العقارات الكائنة بمنطقة رابعة الناصرية، وتم التحفظ على سيارة نقل تستخدم فى أعمال الصب (سيارة بامب)، بالإضافة إلى ٢ ماكينة لحام.

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