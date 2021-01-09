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السبت 09 يناير 2021 الموافق 25 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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صحفي إسباني لـ«الكابتن»: ريال مدريد يفاوض ليفربول رسميًا لضم صلاح
السبت 09/يناير/2021 - 03:46 م
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لا يزال الجدل مستمرًا حول مستقبل نجمنا المصري محمد صلاح، مع فريقه ليفربول الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.
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