حبس مدرس تحرش بطالبة فى سنتر درس خصوصى ببنى سويف

قررت النيابة العامة فى بنى سويف، اليوم السبت، حبس مدرس ثانوى، 15 يوما على ذمة التحقيق بعد قيامه بالتحرش بطالبة بالصف الأول الثانوى عقب اتهام والد الطالبة المدرس بقيامه بتمزيق ملابس نجلته فى سنتر الدرس الخصوصى ووضع "يده" على أجزاء حساسة من جسمها.وتلقى اللواء محمد مراد، مدير أمن بنى سويف إخطارا من مأمور قسم بنى سويف يفيد باتهام والد طالبة بالصف الأول الثانوى، بأنه أثناء عودة نجلته من درس رياضيات فوجئ بأنها تبكى ومنهارة وأجزاء من ملابسها ممزقة.وعندما سألها قالت إن مدرس الرياضيات طلب منها عقب انتهاء الدرس الخصوصى أن تنتظر لتحصل على "ملزمة" بعد خروج زميلاتها، وفوجئت بأن المدرس تحرش بها ووضع يده على أماكن حساسة من جسمها، وخرجت من الدرس منهارة فيما نفى المدرس الواقعة وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وأمرت بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.