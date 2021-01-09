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محافظات

وزير النقل فى أسيوط لتفقد تنفيذ محور ديروط الحر بـ1.7 مليار جنيه

السبت 09/يناير/2021 - 03:53 م
وزير النقل
وزير النقل
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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استقبل اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، والذي يزور المحافظة لتفقد أعمال تنفيذ مشروع محور ديروط الحر على النيل بطول 15 كيلومترا، بتكلفة إجمالية مليار و700 مليون جنيه في مرحلته الأولى، ويربط بين الطرق "الصحراوي الشرقي، الصحراوي الغربي، والزراعي" للوقوف على نسب التنفيذ واستمرار العمل بالمشروع.

يأتي ذلك استكمالا لخطة الدولة واهتمام القيادة السياسية بتنمية الصعيد واستكمال تنفيذ محاور التنمية بالصعيد لربط مختلف محافظات الجمهورية وتسهيل الانتقال بين الشرق والغرب وخلق مناطق صناعية وعمرانية جديدة وتوفير فرص عمل للشباب وفقًا لرؤية مصر 2030.

وقال محافظ أسيوط، إن زيارة الفريق كامل الوزير ستشمل تفقد أعمال المرحلة الأولى من محور ديروط الحر على النيل وتفقد مواقع العمل المختلفة بالكباري العلوية على الترعة الإبراهيمية والسكة الحديد، ثم سيعقد اجتماعا مع قيادات الهيئة العامة للطرق والمهندسين المشرفين على التنفيذ وممثلي الشركات المنفذة للوقوف على معدلات الإنجاز وتذليل العقبات أمام التنفيذ واستعراض الخطة الحالية ومراحل التنفيذ بالمشروع.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن مشروع محور ديروط العلوي على النيل يعتبر من المشروعات القومية التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، وخاصة المتعلقة بالطرق والكباري، لأنها إحدى ركائز التنمية المستدامة وتساهم في الربط بين التجمعات العمرانية والصناعية، ويجرى العمل في مرحلته الأولى ويساهم في الربط بين الطريق الصحراوي الشرقي والغربي وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى منه قيمة 1.7 مليار جنيه وبطول 15 كيلومترا وعرض 21 مترا على حارتي مرور لكل اتجاه بعرض 7.5 متر لكل اتجاه، وتشمل 13 عملا صناعيا منها كوبريان رئيسيان هما "كوبري أعلى نهر النيل بطول حوالي 1000 متر وكوبري على السكة الحديد بطول 630 مترا أعلى طريق أسيوط سوهاج الزراعي، وسكة حديد القاهرة أسوان وترعة الإبراهيمية"، و10 كباري سطحية و1 بربخ لمخرات السيول، معلنًا دعمه الكامل للمشروع وتذليل كل المعوقات لسرعة نهو المشروع واستكمال أعمال التنفيذ في التوقيتات المحددة.

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