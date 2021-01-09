برلمانى: «مستقبل مصر» للإنتاج الزراعى يساهم فى توفير آلاف فرص العمل

أشاد النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب عن حزب مصر الحديثة، بمشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي، والذي يعد من أكبر وأهم المشروعات القومية في الدولة، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى اهتماما ومساندة كبير لقطاع الزراعة والعمل على تحسين وضع المزارعين والفلاحين.وأضاف الديب في بيان اليوم السبت، أن المشروع يتضمن استصلاح 500 ألف فدان على امتداد طريق محور الضبعة، وسيكون ضمن إستراتيجية الدولة لتعظيم الفرص الإنتاجية الكامنة في مجال استصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي، موضحا أن المشروع يهدف إلى توفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين وسد الفجوة في السوق المحلي بين الإنتاج والاستيراد.وأشار عضو مجلس النواب إلى، أن المشروع يهدف أيضا إلى توفير آلاف من فرص العمل المباشرة ومئات الآلاف الأخرى غير المباشرة لكل فئات المواطنين، وذلك بسبب الأنشطة المتنوعة والفرص الاستثمارية الكثيرة، بجانب توفير العملة الأجنبية لصالح الاقتصاد القومي للدولة.ولفت النائب إلى أن المشروع سيعمل على زيادة العروض المحلية بما يؤدي لخفض الأسعار، فضلا عن تحديث أساليب الزراعة والري الحقلي، وتوفير الأصناف الزراعية المحسنة عالية الجودة والإنتاج، وخاصة أن نسبة كبيرة من المواطنين يعتمدون علي الزراعة والأنشطة المرتبطة بها كمصدر رئيسي لدخولهم.