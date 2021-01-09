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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«الصحفيين»: حسم موقف تكويد الصحف الجديدة قبل نهاية يناير الجاري

السبت 09/يناير/2021 - 03:48 م
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
محمد جعفر
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تعقد لجنة فحص الصحف الجديدة المُشكلة من مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، وكيل أول نقابة الصحفيين، اجتماعها الأول يوم الثلاثاء المُقبل؛ للنظر في ملفات 8 من الصحف الجديدة، تمهيدًا لتقديم تقرير عاجل لمجلس النقابة بشأنها.

وأعلن وكيل أول نقابة الصحفيين أن اللجنة سوف تضع بعض المعايير والضوابط لقبول الصحف الجديدة، من بينها أن تكون منتظمة في الصدور خلال آخر عام، وأن تتسلم اللجنة الأرشيف الدال على ذلك.

وأوضح عبدالرحيم: "اللجنة سوف تقوم بمراجعة اللوائح المالية والإدارية وعقود العاملين طبقًا للعقد الموحد المعترف به في النقابة".

وشدد وكيل أول نقابة الصحفيين على أن اللجنة سوف تقدم تقريرها النهائي قبل يوم 31 يناير الجاري، حتى يتمكن الزملاء من الصحف الجديدة التي سوف يتم قبولها من تقديم أوراقهم ضمن لجنة تحت التمرين المُقبلة.

كان مجلس النقابة قد قرر في اجتماعه، يوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر: تشكيل لجنة لفحص تكويد الصحف الجديدة برئاسة جمال عبدالرحيم، وكيل أول النقابة، وعضوية كل من (هشام يونس، وحسين الزناتي، ومحمد سعد عبدالحفيظ، وأيمن عبدالمجيد)، وذلك تنفيذًا لقرار المجلس السابق في 5 يناير 2019 بشأن الموافقة من حيث المبدأ على تكويد عدد من الجرائد وهي: (البوصلة الاقتصادية، والحدث الاقتصادي، والبيان، وأهل مصر، والكلمة، وبلدنا اليوم، وذا ميدل إيست".

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