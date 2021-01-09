ضبط 1970 قضية حيازة وتنقيب عن الآثار خلال أسبوع

نجح رجال الإدارة العامة لشرطة السياحة والأثار بوزارة الداخلية، خلال أسبوع، في ضبط 1970 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها "حيازة آثار- حفر وتنقيب عن الآثار".يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكل صورها وأشكالها، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.تم تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كل صور الخروج عن القانون.