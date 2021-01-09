هؤلاء المشاهير تلقوا لقاح فيروس كورونا

الفنانون المصريون والعرب الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا

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عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب تلقوا لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" وشاركوا صورهم ووثقوا تجربتهم مع جمهورهم عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وتستعرض "الدستور" أبرزهم.الفنان شادي شامل كان على رأس الفنانين المصريين الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا، وذلك أثناء وجوده في دبي ونشر صورته عبر حسابه الرسمي علي موقع التدوينات الشهير تويتر وكتب " ومن دبي الحبيبة وأخيرا الحمد لله، الحلم اتحقق، تطعيم الكورونا.. من دبي النهاردة باخد لقاح كورونا الصيني زي اللي في مصر"، كما ان الفنان أحمد فهمي أعلن تلقيه للقاح فيرس كورونا حيث نشر فيديو لتوثيق تجربته وعلق عليه "فخور بمشاركتي في المرحلة التالتة من التجربة الإكلينيكية اللي مصر بتعملها لاختبار لقاح فيروس الكورونا، وسعيد إني أكون جزء من الحملة اللي بتشجع الناس اننا نعمل حاجة مهمة ومفيدة لأجل الإنسانية وعشان التجربة تكمل، محتاجين لسه أعداد كتير تيجي تشارك".ومن الإمارات أعلن الفنان حسين الجسمي تلقيه اللقاح الصيني ووثق تجربته عبر حسابه على تويتر وعلق قائلًا "الحمد لله تلقيت اليوم الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19، الحمد لله على نعمة الإمارات، والحمد لله على وجود قيادة همّها الأول الإنسان، وطننا وشعبنا شامخ وفي القمة دائمًا بفكر وحكمة ودعم قيادتنا، وكلّي فخر بانتمائي لهذا الوطن"، فيما وثق الفنان الاماراتية احلام ايضًا تجربتها وكتبت عبر تويتر "ايمانا مني وتقديرا للجهود المبذولة في بلادي الإمارات وقيادتها الرشيدة وانطلاقا من الواجب الوطني وثقتي الكبيرة بالقطاع الطبي الإماراتي والرغبة مني في المساهمة في انتهاء هذه الجائحة ضد فيروس العصر كورونا وكلي امل وثقة بالله متمثلة بمقولة سمو سيدي الشيخ محمد بن زايد".وقام الفنان محمد بمشاركة محبيه ومتابعيه عبر حسابه علي تويتر تجربته أثناء تلقي لقاح كورونا وعلق قائلًا "المملكة العربية السعودية.. وزارة الصحة.. لقاح كوفيد 19"، ومن الكويت قامت الفنانة نوال الكويتية بنشر فيديو عبر خاصية الاستوري الخاصة بها أثناء تلقيها لقاح فيرس كورونا مؤكد لمتابعيها سهولة تلقيه ومدى أهميته.