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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

أمن الموانئ والمنافذ يضبط 16 قضية تهريب فى أسبوع

السبت 09/يناير/2021 - 04:07 م
جريدة الدستور
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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نجح قطاع أمن الموانئ والمنافذ بوزارة الداخلية خلال أسبوع، في ضبط 16 قضية تهريب "بضائع- مستحضرات تجميل"، و33 قضية متنوعة من أبرزها "دخول الدائرة الجمركية- نصب".

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكل صورها وأشكالها، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام، واستمرارًا للدور المنوط بكل القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتم تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كل صور الخروج عن القانون.

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