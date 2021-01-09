فى أسبوع.. تحرير ربع مليون مخالفة مرور بينها 93 ألف تجاوز سرعات

نجح رجال الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبدالرازق مساعد وزير الداخلية، التابعة لقطاع الشرطة المتخصصة خلال أسبوع في ضبط 243358 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها 39102 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 353 قيادة تحت تأثير مخدر، 6814 موقف عشوائى.يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكل صورها وأشكالها، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمرارًا للدور المنوط بكل القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.تم تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كل صور الخروج عن القانون.