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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

رفع 25 طنًا من المخلفات والتراكمات بقرية الزينية في الأقصر

السبت 09/يناير/2021 - 04:09 م
المخلفات والتراكمات
المخلفات والتراكمات بقرية الزينية في الأقصر
هدى الأمير
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قامت الوحدة المحلية لقرية الزينية بحرى، بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، بتنفيذ حملة نظافة داخل القرية، وأعمال توسيع للشارع والجزيرة حتى كوبرى سباق، وتم رفع 25 طنا من التراكمات والمخلفات.

وفى السياق نفسه، قامت الوحدة المحلية لقرية العشى برفع 25 طن مخلفات وتراكمات داخل القرية ومن على الطريق، وتمت الأعمال بقيادة رئيس قرية الزينية بحرى هدى الطواب شرقاوي، ومنصور عبدالله مسئول النظافة بالقرية، وعلى النادى سكرتير القرية، ومكى عمر رئيس قرية العشى، وغالية أحمد حسن سكرتير قرية العشى، بإشراف يوسف جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية، وفقًا لتعليمات العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات النظافة على القرى التابعة لكل مركز.

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