إنجازات الطرق والكبارى خلال 2020 (إنفوجراف)

نفذت الهيئة العامة للطرق والكباري، عددًا من المشروعات خلال عام ٢٠٢٠، من أجل توفير مناخ اقتصادي وخلق مجتمعات عمرانية جديدة.وتم تنفيذ عدد ٤ محاور على النيل تربط شرق الطريق بغربه، وتسهم في تنمية مجتمعات عمرانية جديدة، ومنها محور سمالوط على النيل بتكلفة ١.٩ مليار جنيه، ومحور عدلى منصور بتكلفة ١.١ مليار جنيه، ومحور قوص بتكلفة ١.٥ مليار جنيه، ومحور كلابشة بتكلفة ١.١ مليار جنيه.كما قامت الهيئة بتنفيذ ٢٦ كوبري، وتطوير ورفع كفاءة عدد ٣٠ طريقًا.