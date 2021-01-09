وكيل تعليم بنى سويف تتابع ميدانيًا تطبيق الإجراءات الوقائية

تفقدت سهام يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، اليوم السبت، الإدارات التعليمية بمراكز ببا الفشن وبني سويف، وذلك لمتابعة تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء بشأن تطبيق الإجراءات الوقائية وتخفيض عدد العاملين "بالتناوب" المقرر قانونيًا.وتابعت وكيلة الوزارة أعمال الملف الإلكتروني الجاري تنفيذه للعاملين التابعين للمديرية، مؤكدة تكليف محافظ بني سويف بإنجاز ذلك الملف، والذي يأتي ضمن توجيهات الدولة نحو التحول الرقمي وكخطوة هامة في إطار المشروع داخل الجهاز التنفيذي للمحافظة.وناقشت وكيل وزارة التربية والتعليم الموقف التنفيذي لميكنة الإجراءات الحكومية، والتي تبدأ بتخزين الملفات إلكترونيًا ضمن الخطة التي يتبناها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم وتحت إشراف وتوجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تهدف إلى ميكنة المعاملات الحكومية وتسهيل تقديم الخدمات لجمهور المواطنين من أولياء الأمور والطلاب وغيرهم.وتفقدت وكيل الوزارة مستوى الانضباط داخل دواوين الإدارات التعليمية والاهتمام بالنظافة العامة، حيث قررت مجازاة مسئول قسم النظافة بإدارة ببا التعليمية لتدني مستوى النظافة بالديوان العام للإدارة.