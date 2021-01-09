ضبط حوالي 87 ألف مواطن لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية

نجحت أجهزة الأمن في إطار جهودها لمواجهة فيروس كورونا، خلال أسبوع، عن ضبط (6327) قضية تموينية متنوعة.. ضبط (2030) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بمضبوطات بلغت (13771) أرجيلة، غلق (5456) محلا مخالفا لمواعيد الغلق، ضبط (86977) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية.يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، واستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا).وتم تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.