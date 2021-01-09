وزير الصحة الكويتي: شفاء 245 حالة مصابة بكورونا

أعلن وزير الصحة الكويتي، الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم السبت، عن شفاء 245 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 148 ألفا و728 حالة.وأضاف وزير الصحة الكويتي، في بيان صحفي، أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالات الـ245 من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.وكان وزير الصحة الكويتي قد أعلن، أمس الجمعة، شفاء 244 حالة من الفيروس.