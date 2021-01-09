آخرهن رانيا يوسف.. فنانات يفضلن تربية القطط

ونرصد أبرز الفنانات اللاتي يفضلن تربية القطط.

ـ هيفاء وهبي:

ـ مي عزالدين:

ـ شيرين رضا:

نشرة الفنانة رانيا يوسف صورة لها عبر حسابها الرسمي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورها وهي تحمل قطها المفضل، وعلقت قائلة: "الحياة أفضل مع هؤلاء".الفنانة هيفاء وهبي تفضل تربية القطط، وهو ما دعا جمهورها بتسميتها "القطة"، لا سيما أن هناك الكثير من الصور التي تثبت أن هناك حالة من الحب تربط هيفاء بالقطط.الفنانة مي عز الدين من أكثر المحبين لتربية القطط، فهي تقوم بتربية أكثر من قطة في منزلها، وتفضل اللعب معهم لساعات متواصلة، وقد صرحت بذلك عبر حسابها الرسمي "إنستجرام".تفضل الفنانة شرين رضا تربية القطط، وصرحت في أحد البرامج التليفزيونية أنها تربي 14 قطة، وهي تعتبرهم جزءًا من حياتها الخاصة.