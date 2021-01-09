آخرهن رانيا يوسف.. فنانات يفضلن تربية القطط
السبت 09/يناير/2021 - 06:39 م
هويدا سعيدطباعة
نشرة الفنانة رانيا يوسف صورة لها عبر حسابها الرسمي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورها وهي تحمل قطها المفضل، وعلقت قائلة: "الحياة أفضل مع هؤلاء".
ونرصد أبرز الفنانات اللاتي يفضلن تربية القطط.
ـ هيفاء وهبي:
الفنانة هيفاء وهبي تفضل تربية القطط، وهو ما دعا جمهورها بتسميتها "القطة"، لا سيما أن هناك الكثير من الصور التي تثبت أن هناك حالة من الحب تربط هيفاء بالقطط.
ـ مي عزالدين:
الفنانة مي عز الدين من أكثر المحبين لتربية القطط، فهي تقوم بتربية أكثر من قطة في منزلها، وتفضل اللعب معهم لساعات متواصلة، وقد صرحت بذلك عبر حسابها الرسمي "إنستجرام".
ـ شيرين رضا:
تفضل الفنانة شرين رضا تربية القطط، وصرحت في أحد البرامج التليفزيونية أنها تربي 14 قطة، وهي تعتبرهم جزءًا من حياتها الخاصة.
ونرصد أبرز الفنانات اللاتي يفضلن تربية القطط.
ـ هيفاء وهبي:
الفنانة هيفاء وهبي تفضل تربية القطط، وهو ما دعا جمهورها بتسميتها "القطة"، لا سيما أن هناك الكثير من الصور التي تثبت أن هناك حالة من الحب تربط هيفاء بالقطط.
ـ مي عزالدين:
الفنانة مي عز الدين من أكثر المحبين لتربية القطط، فهي تقوم بتربية أكثر من قطة في منزلها، وتفضل اللعب معهم لساعات متواصلة، وقد صرحت بذلك عبر حسابها الرسمي "إنستجرام".
ـ شيرين رضا:
تفضل الفنانة شرين رضا تربية القطط، وصرحت في أحد البرامج التليفزيونية أنها تربي 14 قطة، وهي تعتبرهم جزءًا من حياتها الخاصة.