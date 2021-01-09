الصحة التونسية: لم نسجل إصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا

قال وزير الصحة التونسي فوزي المهدي، إن الحجر الصحي الشامل مقترح في بعض المناطق التي تشهد تفشيًا كبيرًا لفيروس "كورونا"، مضيفًا أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي إصابة بالسلالة الجديدة للوباء.وأوضح فوزي المهدي في تصريحات اليوم السبت أن الهدف من الحجر الصحي الشامل في بعض المناطق هو الحد من تفشي الفيروس ومنع انتشاره خارج المنطقة على غرار ما حصل في منطقة "الحامة" بولاية قابس، و"دوز" بولاية قبلي.