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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

وزير الطيران: الاعتماد الصحي لمطار شرم الشيخ إنجاز يعكس جهود العمل

السبت 09/يناير/2021 - 03:25 م
محمد منار
محمد منار
محمود السعدى-فاتن غلاب
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هنأ الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، جميع العاملين بمطار شرم الشيخ الدولي لحصول المطار على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن، والتي يمنحها مجلس المطارات الدولي "ACI"، ضمن برنامج الاعتماد الصحي للمطارات "AHA".

وقال وزير الطيران، في بيان، إن هذا الإنجاز الجديد جاء ليعكس مدى تفاني وإخلاص وجهود العاملين الدؤوبة داخل قطاع الطيران المدني خلال التعامل مع جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هذه الشهادة تعد بمثابة ثقه كبرى واطمئنان بجدية التزام المطارات المصرية بتطبيق المعايير الدولية وضوابط السلامة الصحية بشكل جاد وحازم وبصورة صحيحه تساهم في دفع معدل نمو الرحلات الجوية والحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

وأضاف منار أن حصول مطار شرم الشيخ على شهادة الاعتماد جاء بعد تقييم التدابير الصحية والوقائية التي تم تطبيقها داخل المطار من أجل صحة وسلامة المسافرين والعاملين في مختلف مواقع العمل وتوفير مناخ آمن للسفر، وأن جميع المطارات المصرية تقوم بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والمعايير الدولية الموصى بها من قبل المنظمات الدولية فى هذا الشأن، من أجل استكمال استئناف حركة السفر وحماية المسافرين والعاملين من خلال تعزيز التدابير الصحية والوقائية والتي تأتي ضمن أولويات وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة.

واحتل مطار شرم الشيخ الدولي صدارة قائمة المطارات الـ21 المعتمدة صحيًا في قارة إفريقيا، وفق المجلس الدولي للمطارات لإقليم إفريقيا، ضمن برنامج الاعتماد الصحي للمطارات "AHA"، والذي أطلقه المجلس الدولي للمطارات من أجل سفر آمن في ظل جائحة كورونا.

ويوفر برنامج الاعتماد الصحي للمطارات "AHA" تقييمًا لمدى توافق تدابير المطارات الصحية مع إرشادات "ACI Aviation Business Restart and Recovery" وتوصيات فريق عمل "ICAO" لاستعادة الطيران "CART" جنبًا إلى جنب مع أفضل الممارسات المهنية لتلك المطارات.

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