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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

ضبط 546 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية خلال أسبوع

السبت 09/يناير/2021 - 04:54 م
جريدة الدستور
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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نجح ضباط الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية، خلال أسبوع في ضبط 546 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا "صيد مخالف- مراكب مخالفة- غزل مخالف- جوابى مخالفة".

كما تم ضبط 975 قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، 195 قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف "التعدى بالردم"، 230 قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، 95 قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين 440 لنش سياحى.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكل صورها وأشكالها، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

تم تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كل صور الخروج عن القانون.

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